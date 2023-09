Batistuta costretto a smentire le voci sulla candidatura a Firenze | «Non faccio politica | voglio solo vivere in un mondo migliore»

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 settembre 2023) «le notizie che mi coinvolgono come possibile candidato a». Si affida ai social Gabriel, ex attaccante argentino che in Italia ha giocato per oltre 12 anni, perleche negli ultimi giorni lo volevano come possibile candidato del centrodestra a sindaco di, appunto, riprese da La Nazione e da altri quotidiani, che erano iniziate a girare nei circoli locali e, anche per la caratura del nome, erano arrivate fino a Roma. Tanto che anche il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, Federico Bussolin, aveva dovuto chiarire al Corriere della Sera: «Inpuò succedere di tutto, ma non ho mai avuto sul tavolo il suo nome». E anche Fratelli d’Italia aveva ...