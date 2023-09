Basket | semifinali Mondiali 2023 | calendario | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ilcon il, glie come vedere in tv le partite valide comedeidi. Sono quattro le squadre rimaste in corsa per il titolo, dal quale sono ora separate da soli 40 minuti di gioco. La tensione sale sempre di più, e di pari passo lo spettacolo, che ha accompagnato tutta la rassegna fino a questo momento. Le duesi terranno entrambe venerdì 8 settembre presso la Mall of Asia Arena di Manila. Ecco quindi ilcompleto con gliitaliani, ricordando che tutte le partite saranno visibili su Dazn, oltre che sulla piattaforma satellitare Sky Sport e sulle relative piattaforme streaming, Sky Go e NOW....