Basket | Mondiali | Italia ko con la Lettonia 87-82 e sfuma quinto posto

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - Dopo la cocente sconfitta ai quarti di finale del Mondiale dicontro gli Stati Uniti, l'Italè stata battuta anche dalladi coach Luca Banchi, nel match che metteva in palio la finale per il, per 87-82. Gli azzurri di Pozzecco torneranno in campo sabato per sfidare Lituania o Slovenia in un match valido per il 7°

Penultimo incontro dell'Italia ai2023 dopo la sconfitta contro gli Stati Uniti. Si gioca contro la Lettonia nel tabellone 5° ... hanno ritrovato il loro, confermando di essere sempre i ...In programma le prime partite che assegnano i piazzamenti dal 5° all'8° posto della FIBA World Cup 2023. Alle 10:45 azzurri in campo contro la Lettonia guidata da coach Luca Banchi, diretta su Sky ...Tutto è pronto neidi2023 per una delle sfide più attese e concitate del torneo. Oggi, giovedì 7 settembre 2023, alle 10:45 - ora italiana - si alza la palla tra Italia - Lettonia ! Guardala subito in ...

Mondiali basket, Italia-Lituania: le foto del match - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Dopo la cocente sconfitta ai quarti di finale del Mondiale di basket contro gli Stati Uniti, l’Italbasket è stata battuta anche dalla Lettonia di coach Luca Banchi, nel ...Altra sconfitta per l’Italbasket ai mondiali in corso: gli azzurri sono stati sconfitti per 87-82 dalla Lettonia. In virtù di questo risultato, dovranno confrontarsi con la perdente della gara tra ...