Basket | l’Italia senza Fontecchio cede ad una Lettonia letale da 3 Azzurri per il settimo posto ai Mondiali

(Di giovedì 7 settembre 2023) Seconda sconfitta consecutiva peraidi. Dopo il duro ko contro gli Stati Uniti, glisi arrendono allaper 87-82 nelle sfide per i piazzamenti dal quinto all’ottavo. Una partita che si è decisa nel finale, con la squadra di Pozzecco che è andata vicina alla rimonta. Sabato la sfida con la perdente di Lituania-Serbia per provare a concludere almeno in settima posizione. Le quindici triple lettoni (vicino al 50% dall’arco) fanno decisamente male alla difesa azzurra. La squadra di Banchi è trascinata da un clamoroso Andrejs Grazulis da 28 punti con 12/13 dal campo (9/10 da due e 3/3 da tre). Al, che ha giocatol’influenzato Simone, non bastano i 20 punti di un ...