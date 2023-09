Basket | Final Four di Supercoppa LNP 2023 in quel di Montecatini

(Di giovedì 7 settembre 2023) LadiLNPOld Wild West, in programma sabato 23 e domenica 24 settembre, sarà ospitata dalla città diTerme. A comunicare il luogo dellaè stata direttamente la Lega diche ha diramato un comunicato ufficiale rendendo pubblica la decisione. L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Toscana e del Comune diTerme e la collaborazione delle locali Società Heronse Pallacanestro. La tradizionale manifestazione di inizio stagione vedrà assegnare i primi trofei per la Serie A2 e la Serie B, al termine della due giorni strutturata sulle gare di semie in calendario ...

2023 - 2024 Serie B Squadra Virtus Imola Npc Siamo entrati nella settimana che precede il ... Le 4 squadre vincenti accederanno alle- FOUR in programma il 23 - 24 Settembre (sede da ...'Milano deve andare alleFour di Eurolega, questo è il nostro obiettivo: non vogliamo essere solo una buona squadra ma una grande squadra, non nascondiamoci'. Lo dice il neo acquisto dell'Olimpia Milano Nikola Mirotic, ......in fretta e ho iniziato con iled è stato amore a prima vista'. La missione è chiara. 'Voglio finire a Milano ciò che con Messina non ho finito a Madrid, completare l'opera. Ho perso 6...

Olimpia Milano, Mirotic: "Obiettivo le Final Four di Eurolega, siamo una grande squadra" Sky Sport

Lega Nazionale Pallacanestro ha il piacere di comunicare che la Final Four di Supercoppa LNP 2023 Old Wild West, in programma sabato 23 e domenica 24 settembre, sarà ospitata dalla ...Après deux saisons délicates en N2, les Montois veulent retrouver le chemin de la victoire. De son côté, le Real Chalossais aspire à conserver sa coupe tandis que Coteaux du Luy espère monter sur le p ...