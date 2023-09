Basket femminile | Europei 2025 | un girone in Italia! Ad Atene la fase finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) Per la settima volta nella propria storia l’Italia tornerà a essere coinvolta nell’organizzazione deglidi. Stavolta, però, non sarà l’edizione intera: nel nostro Paese, infatti, vedremo undella massima rassegna continentale. Gli altri tre si svolgeranno in Germania, Grecia e Repubblica Ceca. In particolare, saràa ospitare la, mentre le altre sedi dei raggruppamenti sono da ufficializzare. Il presidente federale Gianni Petrucci si è espresso così in merito dai canali FIP: “Dopo ildell’Europeo Maschile ospitato a Milano nel 2022, l’Italia tornerà ad organizzare undi un Europeo, a 18 anni di distanza dall’ultima volta. Una decisione che ...