Basket femminile 3×3 | Europe Cup 2023 | Italia sconfitta ai quarti di finale dalla Spagna

(Di giovedì 7 settembre 2023) Si ferma aidiil cammino dell’nellaCup di3×3. Dopo aver chiuso la prima fase a punteggio pieno, le azzurre sono state sconfitte nettamenteper 21-9, vedendo così chiuse le possibilità di salire sul podio. Una prova sicuramente deludente da parte della squadra azzurra. La migliore è stata Laura Spreafico, che ha messo a referto 5 punti. Due quelli di Debora Carangelo, mentre solo uno per Raelin D’Alie e Sara Madera. Decisivi per lai 10 punti di Juana Camilion. La partita era stata molto equilibrata all’inizio (6-6). Purtroppo laha poi cominciato a costruire un allungo importante, con le azzurre che si sono totalmente bloccate in attacco. ...

GIOVANILE - Patrocinato dal Comune di Lucca, sabato 9 e domenica 10 settembre torna al Palatagliate il torneo nazionale di basket femminile giovanile denominato da quest'anno "1° trofeo giovanile Settembre Lucchese". Il torneo under 17 è riservato alle nate negli anni 2007/2008, ammesse 2009/2010

Patrocinato dal comune di Lucca, il 9 e 10 settembre torna al Palatagliate il torneo nazionale di basket femminile giovanile denominato da quest'anno "1° trofeo giovanile Settembre Lucchese". Il torne ...Sabato e domenica si affrontano Basket Pegli, Basket San Lazzaro, Basket Femminile Pontedera e le padrone di casa de Le Mura Spring ...