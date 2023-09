Basket 3×3 | Europei femminili 2023 | l’Olanda piega la Spagna in finale e si aggiudica il Titolo continentale

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023)del3×3 femminile siildi Campione d’Europa! Al torneoin svolgimento in Israele le Oranges prevalgono sullanella finalissima per 21-18, dopo aver superato in semiil Portogallo (19-13). Olandesi subito in vantaggio con due liberi di Bettonvill (2-0), con lache accorcia poco dopo (2-1). La compagine dei Paesi Bassi piazza un doppio break che le porta sul +4 (5-1), ma le Furie Rosse non ci stanno e provano a rimanere in scia (7-5). Camillon dal pitturato pareggia i conti (7-7), maritorna subito davanti grazie a Fleuren dall’arco (10-8). Lanon vuole far scappare le avversarie e mantiene solo tre lunghezze di ...