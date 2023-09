Basket 3×3 | Europei 2023 | la Serbia lotta ma prevale sulla Lituania e sale sul trono del ‘Vecchio Continente’

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ladiventa Campione d’Europa nel3×3! Al termine di una finale tirata e tosta i balcanici piegano la resistenza dellaper 22-20,ndo così suldeldopo aver battuto in semifinale la Lettonia per (21-18).3×3,femminili: l’Olanda piega la Spagna in finale e si aggiudica il Titolo continentale Pukelis apre le marcature dall’arco (0-2), seguito dalla penetrazione di Dziaugys (0-3). Laaccorcia subito con Stojacic (2-3), ma la Nazionale baltica spinge sull’acceleratore e vola a +4 (2-6). Kojic suona la carica dalla lunga distanza (5-7), con il numero 10 che pareggia i conti poco dopo (7-7). L’inerzia del match passa quindi ...