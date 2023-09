Barella unico italiano per il Pallone d’Oro | certificato un fattore sull’Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nicolòè l’nella lista dei trenta candidati al prossimo. Nel quale spicca come giocatore dell’Inter, insieme a Lautaro Martinez. La nomina certifica la qualità del centrocampo dei nerazzurri. MIGLIOR CENTROCAMPO– Quello dell’Inter è senza ombra di dubbio il miglior centrocampo d’Italia. Lo era con Marcelo Brozovic, lo è anche senza. Se non bastassero le prime tre giornate di campionato a metterlo in chiaro, ci pensa anche la lista dei trenta candidati alpresentata nella giornata di ieri. Dove spicca proprio il nome di Nicolò, peraltro. Senza scadere in inutili confronti da tifosi da bar con altri centrocampisti ...