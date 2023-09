Barella | «Spalletti ci ha dato grandissime idee | ora tocca a noi»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nicolò, unico italiano tra i 30 candidati al Pallone D’Oro, oggi si è presentato nella sala stampa di Coverciano per rispondere alle domande dei giornalisti, a due giorni dalla gara contro la Nord Macedonia, la prima partita dell’era Lucianocome ct azzurro. Le sue parole: La tua prima convocazione fu proprio con la Macedonia, ora arrivi a questa sfida da candial Pallone d’Oro. «Sicuramente è un grandissimo onore venire qua a Coverciano ed essere convocato in Nazionale. Ringrazio i miei compagni per la candidatura al Pallone d’Oro, l’anno scorso è stata una grandissima stagione, anche se abbiamo perso la finale di Champions League. Il fatto di essere entrato nella lista lo devo al mister e ai compagni, a tutta l’Inter. Ora parliamo di Nazionale… Sarà difficile, li abbiamo già incontrati in una partita amara per ...

Nicolòè carico per questo nuovo corso dell'Italia targato Luciano. Il centrocampista della Nazionale è intervenuto in conferenza stampa a pochi giorni dalla delicata gara di ...La partita contro Nestrovski e compagni sarà la prima di Lucianosulla panchina azzurra. Queste le parole diin conferenza stampa. Sulla Macedonia del Nord: ' Parlo per me e dico ...

Spalletti interpreta il lavoro in modo diverso rispetto a ... Forse quest'anno dopo tanti anni è un po' più combattuta la questione", ha concluso Barella.Il centrocampista dell’Inter ha speso inoltre due parole anche sul nuovo CT: “Ogni mister ha le proprie caratteristiche, Spalletti ci ha dato grandissime idee e ora tocca noi interpretarle in campo“.