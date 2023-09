Barella Pallone d’Oro minaccia o risorsa per l’Inter? Finale da scrivere

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 settembre 2023)continua a ottenere consensi internazionali dopo le prestazioni in maglia Inter e il suo nome tra i trenta finalisti dello dimostra. Non sarà certo questo il punto più alto della carriera del centrocampista italiano, che ha obiettivi ambiziosi e promette altre sorprese ORGOGLIO ITALIANO – Questo articolo vuole essere esclusivamente un omaggio a Nicolò, unico calciatore italiano in corsa per il2023. Non l’unico interista, visto che l’argentino Lautaro Martinez fa coppia con il classe ’97 cagliaritano. E nemmeno l’unico “italiano” inteso come calciatore di Serie A ma è proprio quello il tema su cui ragionare. Nessuna finalità “terroristica” bensì una considerazione sul presente del calcio italiano.di Simone Inzaghi ...