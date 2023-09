(Di giovedì 7 settembre 2023) Nicolò, centrocampista dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dell'assenza di giocatori delin

7 Mancano due giorni alla sfida alla Macedonia , gara fondamentale per la qualificazione all'Europeo dell'Italia di Luciano Spalletti. A presentare la partita, in conferenza stampa, è Nicolò. Ecco le sue parole. PALLONE D'ORO - 'E' un grandissimo onore e una grande emozione venire qui a Coverciano ed essere convocato in Nazionale. Il fatto di essere entrato nella lista dei 30 del ...... gli altri due sono dell'Inter e si tratta di Nicolòe Lautaro Martinez. Mike Maignan, ... La rivelazione che quasisi aspettava. Osimhen è l'attaccante che ha riportato a Napoli lo ......Bukayo Saka Kevin De Bruyne Bernardo Silva Randal Kolo Muani Khvicha Kvaratskhelia Nicolò... Kvaratskhelia : la rivelazione che quasisi aspettava. Sconosciuto, sbarcato dalla Georgia, ...

Barella: “Nessuno del Milan in Nazionale Strano, ma forse è meglio così” Pianeta Milan

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, direttamente da Coverciano è intervenuto in conferenza stampa: "E' sempre una grande emozione essere qui. Il fatto di essere entrato in ...Giù le mani da Immobile, nessuno come lui» La Macedonia del Nord richiama fantasmi ... di ieri la short list dei calciatori candidati a vincere il Pallone d'Oro e Barella è l'unico italiano presente: ...