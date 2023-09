Barella | “Da Spalletti grandissime idee”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 7 settembre 2023) Si avvicina l`esordio di Lucianosulla panchina della Nazionale, che domani volerà a Skopje alla vigilia della sfida con la Nord Macedonia. Intanto gli Azzurri continuano a lavorare nel quartier generale di Coverciano, dove tra oggi pomeriggio e domani mattina sosterranno altre due sessioni di allenamento per preparare il match di sabato. Tra i candidati ad una maglia da titolare c`è Nicolò, che con l`Inter è abituato a giocare in un centrocampo a cinque ma che ha le caratteristiche adatte anche per interpretare il ruolo di mezzala nel 4-3-3 di. La "schiettezza" del mister Con 8 reti in 45 presenze è il centrocampista più prolifico del gruppo azzurro, un feeling con il gol che certifica la sua abilità negli inserimenti e la freddezza sotto porta: "È sempre un grandissimo onore venire qui a Coverciano", ...