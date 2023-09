Barbara d' Urso | gesto clamoroso di un noto chef alla stazione FOTO

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 7 settembre 2023) In queste ore, unonel mondo dello spettacolo ha deciso di compiere untanto bizzarro quantonei riguardi did'. Come tutti sapranno, la conduttrice è stata tagliata fuori da Mediaset senza un preavviso. Il programma che conduceva da 15 anni, Pomeriggio 5, è stato affidato a Myrta Merlino e la cosa ha generato molto sgomento. LoJoe Bastianich, allora, ha deciso di compiere unnei confronti della nota conduttrice che ha lasciato tutti senza parole. Nello specifico, il protagonista si è recatodi Milano ed ha sollevato un grosso cartellone con una frase rivolta all'ex volto Mediaset. La frase scritta è la seguente: «Free...