Bang & Olufsen Beolab 8 | il diffusore wireless ispirato ai grandi

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il nuovosenza fili riprende le linee dei modelli piùma in versione molto più compatta e facilmente collocabile in ambiente. In linea con il marchio finitura, prestazioni e prezzo. ...

Gli organizzatori dell'evento, tramite una giuria di esperti, hanno infatti selezionato Biosphera tra i vincitori della Call for BigProjects , la call dedicata ai grandi progetti innovativi e ...Questo campo magnetico proviene da una galassia chiamata 9io9 , che ci appare come era solo 2,5 miliardi di anni dopo il Big. La mappatura di questo campo potrebbe aiutare gli astronomi a ...Venerdì 8 settembre la Fattoria di Vigheffio conclude la stagione estiva con quattro concerti, diversi generi e stili per un'ultima serata di divertimento. Si esibiranno i Pung, NoName,, Geppo dj. I concerti inizieranno alle ore 21. La Fattoria di Vigheffio si trova in strada Vigheffio 17 a Collecchio (PR). Share

Evento | Finale Mondiale Bang Cinecitta World

I Rolling Stones hanno annunciato l’uscita, il prossimo 20 ottobre, di “Hackney Diamonds”, primo album di inediti da 18 anni a oggi ...Londra, 6 set. (askanews) - Delirio a Londra per i Rolling Stones che hanno lanciato il loro nuovo album "Hackney Diamonds" al teatro Hackney ...