Bandecchi | “Sarei stato un fascista della prima ora ma dopo le leggi razziali no Io manesco? Se insisti con gli insulti | ti do due testate”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Fluviale intervista di Giuseppe Cruciani e David Parenzo al sindaco di Terni Stefanoche, proprio nella trasmissione La Zanzara (Radio24), annuncia ufficialmente che presenterà una manifestazione d’interesse per rilevare il titolo sportivoReggina. L’ex proprietarioTernana ribadisce il suo pensiero politico da “liberale puro”, nondi dare delucidazioni sul suo pingue patrimonio: “Le mie aziende generano 3 miliardi di euro. Solo la mia università vale almeno 2 miliardi e 300mila o 400mila euro. Do lavoro a 2.300 persone circa. Però ho bisogno del mio stipendio da sindaco perché ho perso lo stipendio dell’università (le dimissioni da presidenteuniversità telematica Niccolò Cusano, ndr). Non guadagno più 4 milioni di euro – continua – ma 5 mila e ...

Interesse forte, quello di: " Non mipiù occupato di calcio - ha dichiarato alla testata - se la Reggina non avesse avuto questi problemi. Sono il garante di una società che vuole ...... è il sindaco di Terni, Stefano, il cui nome è stato iscritto come atto dovuto in ... Se nostato ucciso prossimamente".Così il sindaco di Terni, Stefano, in un video postato su Instagram. "Oggi sarà fatta da ... Se nostato ucciso prossimamente". Il sindaco ha spiegato che fino ad oggi aveva deciso di ...

Bandecchi: “Sarei stato un fascista della prima ora ma dopo le leggi razziali no Il Fatto Quotidiano

I due gruppi principali interessati alla nuova Reggina uniscono le forze nell'ultima notte prima della scadenza del bando.Mancano pochi minuti alla scadenza delle 13:00 che sancirà il gong per presentare le domande di partecipazione al bando del Comune di Reggio Calabria per ottenere la Licenza a guidare la nuova Reggina ...