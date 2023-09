Bambino di 5 anni fa spendere 1000€ ai suoi genitori in pochi minuti | Fate attenzione a questo dispositivo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 7 settembre 2023) Undi 5ha fattoaiin. Come? Usando unche molti italiani hanno in casa. Gli adulti hanno invitato gli altria fare, per evitare di ritrovarsi con qualche centinaia di euro in meno sul conto corrente. Basta guardarsi attorno per capire come moltissimi bambini da uno a seial giorno d'oggi utilizzino quotidianamente i cellulari dei loro. Com'è ovvio, non guardano quello che succede sui social, né tanto meno leggono le notizie, ma si limitano a guardare cartoni animati su YouTube o a giocare. Esistono varie scuole di pensiero sull'argomento: qualcuno sostiene che sia ...