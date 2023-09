Balotelli | “Serie A simile alla Super Lig Ho rifiutato un’offerta dalla Cina molto alta”

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) Marioanche se da lontano guarda con attenzione il campionato italiano, rimanendo sempre un tifoso del calcio della sua patria. Il centravanti ex Inter e Milan ha parlato della competitività dellaA, noniore, secondo il giocatore, a quello dellaLig turca. Queste le parole dia Controcalcio: “L’anno scorso ho guardato un paio di partite diA e non per cattiveria ma le paragonavo alle partite che facevamo in Turchia. Il livello è quasi più alto in Turchia oggi dellaA. LaA non è un campionato scarso, ma il livello degli altri campionati si sta alzando“. Sul futuro: “Io hocinesepiù ...