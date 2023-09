Balotelli | «Il livello del calcio in Turchia oggi è quasi più alto della Serie A»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Marioha parlato al canale You Tube di Controriguardo ilitaliano e laA Marioha parlato al canale You Tube di Controriguardo ilitaliano e laA. Le sue dichiarazioni: «L’anno scorso ho visto due partiteA e le paragono a quelle che facevo io in. IldelinpiùA».

Marioha parlato al canale You Tube di Controcalcio riguardo il calcio italiano e la Serie A Marioha parlato al canale You Tube di Controcalcio riguardo il calcio italiano e la Serie A. Le sue dichiarazioni: "L'anno scorso ho visto due partite della Serie A e le paragono a quelle che ...... dal tennis alla ginnastica artistica, dalla pallavolo al nuoto, che pratica aagonistico. ... Il suo soprannome è Mirkotelli, un mix tra il suo nome e il suo mito. Non ama la scuola e ...... e ha una forte passione per l'atletica, avendo praticato atletica aagonistico. Ha anche ... è soprannominato "Mirkotelli", un mix tra Mirko e il suo idolo,. Non è un amante dello ...