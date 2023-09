(Di giovedì 7 settembre 2023) ROMA - Parata di stelle in occasione dell' All -Match che precederà la 44esima edizione della Ryder Cup , in programma dal prossimo 27 settembre nel suggestivo scenario del ' Marco Simone Golf & ...

ROMA - Parata di stelle in occasione dell' All - Star Match che precederà la 44esima edizione della Ryder Cup , in programma dal prossimo 27 settembre nel suggestivo scenario del ' Marco Simone Golf & ...Nel "team Monty", oltre a Montgomerie ci saranno: Djokovic,, Fioravanti, lo youtuber Garrett Hilbert e il golfista inglese paralimpico Kipp Popert. Mentre nel "team Pavin" ecco,al ...... destinato a superare i record della trilogia del " Cavaliere Oscuro" con Christianaperta da ... con le bombe che entrano in casa attraverso i nostri tgalle notizie della corsa al riarmo ...

Bale insieme a Djokovic, Shevchenko e Sainz: il torneo che unisce le star Corriere dello Sport

Il 'Marco Simone Golf & Country Club' di Roma ospiterà la sfida tra le stelle dello sport mondiale alla vigilia della Ryder Cup ...Nel "team Monty", oltre a Montgomerie ci saranno: Djokovic, Bale, Fioravanti, lo youtuber Garrett Hilbert e il golfista inglese paralimpico Kipp Popert. Mentre nel "team Pavin" ecco, insieme al ...