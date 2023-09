Bake Off Italia | anticipazioni 8 settembre 2023 | chi è il primo eliminato

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 7 settembre 2023) Arrivano leriguardanti la prima puntata diOff, nella quale verranno presentati i 16 concorrenti di questa undicesima e promettente edizione. Il tema di questa avventura saranno i sogni ed ogni settimana i giudici, Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, faranno affrontare una sorta di ‘incubo' ai concorrenti, attraverso la realizzazione di torte difficilissime. Tutti gli aspiranti pasticceri si metteranno alla prova dietro ai fornelli di Villa Borromeo d'Adda, ma soltanto uno ne uscirà vincitore con tanto di corso professionale in una scuola di alta formazione gastronomica, una fornitura annuale di cioccolato pregiato e un soggiorno in un'elegante località dove potrà gustarsi una raffinata pasticceria. Il tendone, completamente ammodernato per questa stagione numero 11, riserverà ...