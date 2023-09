Bagnaia sarà a Misano | il campione della MotoGP riceve il via libera dai medici

MISANO "Ci provo. Stringo i denti, non sono molto a posto. Ma correrò". Cinque giorni dopo la drammatica caduta del gp di Barcellona , Peccotorna in sella alla Ducati :regolarmente al via nel fine settimana di Misano , venerdì alle 10 parteciperà alla prima sessione di prove libere. I medici hanno dato l'ok. "Sto abbastanza ...ha superato i controlli eseguiti presso il Medical Center del circuito di Misano epresenteal GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Ecco il suo ..."Se sono qui in queste condizioni è solo molta fortuna - ha detto a Sky, - La macchina riesco a guidarla, adesso vediamo come va con la moto. Cida stringere i denti, ringrazio per tutto ...

