Bagnaia a Misano dopo l' ok dei medici | “Sono stato fortunato”

(Di giovedì 7 settembre 2023)ADRIATICO (ITALPRESS) – Lo aveva detto, voleva fortemente esserci e ci sarà. Domani Francescoprenderà parte alle libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e, a tornare con la mente allo spettacolare incidente di domenica a Montmelò, sembra un miracolo. Il pilota di Chivasso èsottoposto ad un controllo medico una volta arrivato sul circuito die l'esito èpositivo, visto che ha ottenuto ilbenestare dei dottori. "Sto abbastanza bene, èun tour de force, abbiamo fatto un lavoro incredibile in questi giorni – ha raccontato il campione del mondo della Ducati ai microfoni di Sky Sport -. Ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato in questo periodo è difficile, ma lo farò.

Bagnaia pronto per Misano:"Ci sarà da stringere i denti, non sono al cento per cento" - Sportmediaset Sport Mediaset

