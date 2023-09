Bagnaia a Misano dopo l’ok dei medici | “Sono stato fortunato”

(Di giovedì 7 settembre 2023)ADRIATICO (ITALPRESS) – Lo aveva detto, voleva fortemente esserci e ci sarà. Domani Francescoprenderà parte alle libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e, a tornare con la mente allo spettacolare incidente di domenica a Montmelò, sembra un miracolo. Il pilota di Chivasso èsottoposto ad un controllo medico una volta arrivato sul circuito die l’esito èpositivo, visto che ha ottenuto ilbenestare dei dottori. “Sto abbastanza bene, èun tour de force, abbiamo fatto un lavoro incredibile in questi giorni – ha raccontato il campione del mondo della Ducati ai microfoni di Sky Sport -. Ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato in questo periodo è difficile, ma lo farò.molto ...

'Sarà un weekend in cui dovrò stringere i denti, - ha spiegato- non sono molto a posto, ma ci proviamo. Ci ho già provato due anni fa sempre qui adopo una frattura alla tibia, ci ho ...... a Venezia la prima del film sulla scuderia che ha scoperto il talento di Vettel e Verstappen 'Farò di tutto per essere ae far bene", sono state le prime parole dimentre usciva dall'...Cinque giorni dopo la drammatica caduta del gp di Barcellona , Peccotorna in sella alla Ducati : sarà regolarmente al via nel fine settimana di, venerdì alle 10 parteciperà alla ...

Bagnaia pronto per Misano:"Ci sarà da stringere i denti, non sono al cento per cento" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il pilota della Ducati, Pecco Bagnaia, è stato dichiarato idoneo a gareggiare nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini dopo aver superato i controlli medici al circuito di Misano. Bagnaia, ...Pecco Bagnaia, per lasciarsi definitivamente alle spalle il terribile incidente di domenica 3 settembre, a Barcellona, gareggerà già in questo weekend nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di ...