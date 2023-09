Baby gang | il governo approva il decreto Caivano | salta la norma per impedire l’accesso ai siti porno Carcere più facile per i minori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’attività politica deldi Giorgia Meloni riprende con l’zione di alcuni decreti destinati a far discutere. Il consiglio dei ministri ha dato il suo via libera al, con all’interno provvedimenti sulle, a quello per il Sud e al dl che proroga di 13 mesi lo stop ai motori diesel Euro 5 in Piemonte, previsto per il prossimo 15 settembre. L’esecutivo ha anche nominato Fabio Ciciliano commissario alla riqualificazione di, il comune in provincia di Napoli visitato nei giorni scorsi dalla premier Meloni, invitata dal prete anti-camorra don Maurizio Patriciello. Proveniente dai ranghi della Polizia di Stato, Ciciliano avrà il compito di gestire i 30 milioni di euro che illegge destina per il piano di ...