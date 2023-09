Baby Gang e Bullismo | Carcere per i Genitori e Stretta sui Cellulari

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma - Il governo si prepara a una serie di azioni decise per contrastare la proliferazione delle, con misure che potrebbero portare alper ie restrizioni sull'uso deida parte dei minori. Giovedì alle 12:30, il Consiglio dei Ministri discuterà queste proposte, che mirano anche a limitare l'accesso dei giovani a siti porno. Tra le misure previste, c'è la possibilità di infliggere una pena fino a due anni diaiche non assicurano che i loro figli frequentino regolarmente la scuola obbligatoria. Il questore avrà il compito di emettere un avviso orale anche ai minori coinvolti in attività criminali, mentre l'uso deipotrebbe essere vietato per alcuni giovani delinquenti. Queste misure ...

Dal vertice sulla manovra priorità a salari, pensioni, sanità e famiglie, avanti con le riforme. Ribadita la solidità della coalizione "che ha affrontato brillantemente l'ultimo anno nonostante i ..."Stasera ce ne andiamo a dormire da un'altra parte. Abbiamo paura". Ancora una notte di terrore a Trastevere per la malamovida. Un intero palazzo ostaggio di unache, per vendicarsi di una secchiata d'acqua lanciata da uno dei condomini, ha organizzato un vero e proprio blitz alle due di notte: "Siamo stati svegliati da questi violenti che hanno ...In Consiglio dei ministri arriva il cosiddetto dl Caivano che annuncia un giro di vite sue delinquenza minorile. Ne parliamo con Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio. Onorevole Barelli, da più parti si chiede di abbassare la soglia della punibilità a ...

Lotta alle baby gang, carcere per i genitori e stop ai cellulari - Politica - Ansa.it Agenzia ANSA

Angry, by The Rolling Stones And now for your link: The Athletic ($$) on an unfitting end to Hugo Lloris’ tenure with Tottenham ...Abbiamo paura». Ancora una notte di terrore a Trastevere per la malamovida. Un intero palazzo ostaggio di una baby gang che, per vendicarsi di una secchiata d’acqua lanciata da uno dei condomini, ha ...