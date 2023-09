AXA Italia | educazione alla biodiversità per il Kids Day 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) - - Più di 300 i bambini, figli di dipendenti AXA, hanno animato oggi le sedi del Gruppo assicurativo in occasione del “Day”, una giornata per esplorare da vicino gli spazi AXA in cui lavorano i loro genitori quando non svolgono la loro attività da remoto. - Tema dell'evento la sostenibilità e la, con attività e giochi con un focus specifico sul mondo delle api,scoperta del loro ecosistema e del loro ruolo chiave nella tutela della. - Ancora una volta, AXAsceglie iniziative in linea con una strategia che mette al centro la sostenibilità e l'delle nuove generazioni su temi chiave per il futuro della società Milano, 7 settembre. Il Gruppo assicurativo AXAha aperto oggi le ...