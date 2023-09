Avengers | Secret Wars | i Marvel Studios vogliono Sam Raimi alla regia del film RUMOR

... Donald Soffritti per New, Giada Perissinotto per Captain Marvel e Claudio Sciarrone per ...il numero 33 di Amazing Spider - Man del 21 dicembre con le cover variant di Paolo Lorenzi con...Ma in che modo questi supereroi lanceranno la prossima fase d'intrattenimento e come si collegherebbero adWars A svelarlo è una teoria. E se il vero villain di...Wars darà vita a un "soft reboot" del Marvel Cinematic Universe [RUMOR] Spider - Man 4, continua la collaborazione Sony/Marvel Nel frattempo la collaborazione Sony/Marvel continuerà ...

Avengers: Secret Wars diretto da Sam Raimi! Rumor clamoroso ... Everyeye Cinema

Marvel Studios President Kevin Feige is clearly a big fan of Rick and Morty, and a new rumour suggests he was eyeing even more of the show's scribes for the Multiverse Saga before the WGA strike began ...Sono emerse nuove indiscrezioni sull'attesissimo cartolo finale della Saga del Multiverso: sarà Sam Raimi il regista di Avengers: Secret Wars