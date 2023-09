Avellino | affetta da tumore e obesità dà alla luce bambina di due chili

(Di giovedì 7 settembre 2023) A 43 anni,da ungenetico raro e da, ha datoMya, una splendidadi duenataclinica “Malzoni” diin perfetto stato di salute. È una storia di straordinaria tenacia quella che vede protagonista Anna, che sei anni fa aveva perso il suo primo bambino, Carmine, nato prematuro e con patologie. Anna parla di “miracolo”, ha partorito dopo nove mesi e in modo completamente naturale, reso possibile dai professori Carmine Malzoni, direttore della clinica irpina, e Paolo Ascierto, dell’istituto “Pascale” di Napoli, che l’hanno seguita a partire dal quinto mese di gravidanza. Non sono mancati i momenti difficili, come la possibile rottura della placenta, superati grazie ai medici della ...

Il riconoscimento come miglior attrice è andato a Daria Morelli, protagonista di "Anna" di Vincenzo Palazzo (il racconto delle vicende vissute da una donna da Alzheimer)

