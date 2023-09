Autovelox | il cartello va segnalato un km prima | altrimenti la multa può essere annullata

(Di giovedì 7 settembre 2023) La Cassazione, in una sentenza pubblicata il 31 agosto, ha sentenziato su una causa tra l’Unione dei Comuni e un automobilista che aveva ricevuto una contravvenzione per eccesso di velocità. Secondo la Suprema Corte, ildel rilevatore elettronico di velocità deveben visibile a una distanza adeguata, in caso contrario è possibile fare ricorso contro la sanzione

Per essere valida la multa l'autovelox deve essere segnalato con un cartello ad almeno un chilometro di distanza. In Appello i giudici avevano accolto l'obiezione proposta dall'automobilista e centrata sull'omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l'autovelox. Per questo la legge impone che gli autovelox siano opportunamente segnalati, con un cartello ben visibile posizionato a una distanza precisa dallo strumento. In caso contrario, l'eventuale multa può essere annullata.

Multe nulle se fra autovelox e cartello c'è meno di un km AlVolante

Addio multa stradale se tra il cartello e l’autovelox c’è meno di un metro di distanza. Sta facendo discutere l’ordinanza della Cassazione che, per la prima volta, ha stabilito la nullità di tutte le ...La Corte di Cassazione ha annullato una sanzione a un guidatore in quanto il cartello di segnalazione non era stato messo nella posizione corretta.