(Di giovedì 7 settembre 2023) Bergamo. Il via è scattato poco prima delle 10 di mercoledì mattina, con grande soddisfazione della Lega. Il testo e i suoi emendamenti, quelli sull’, sono approdati in commissione al, con l’inizio delle votazioni in particolare all’articolo uno. La strada è ancora lunga, soprattutto se si considera che il faldone relativo alla riforma è di oltre seicento pagine e la procedura per arrivare all’approvazione complessiva in aula è articolata. Resta il fatto che, una delle battaglie politiche che stanno più a cuore al Carroccio, sostenute al punto tale da affidare una delega speciale al Ministro bergamasco Roberto Calderoli, vede i suoi lavorire nel. “ci siamo – racconta, capogruppo della commissione al ...

Autonomia, al via il voto in Senato. Daisy Pirovano: “Finalmente si entra nel vivo” BergamoNews.it

