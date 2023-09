Auto | D' Attis Fi | ' stop a blocco euro 5 evita emergenza per famiglie e imprese'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Il decreto del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica che ferma ildei veicoli diesel5 in Piemonte arriva in tempo perre una situazione di graveper. Voglio ringraziare il ministro Gilberto Pichetto Fratin per questo atto, che conferma l'impegno di Forza Italia per affermare una visione dell'ambiente che non confligge con la crescita economica e la vita sociale". Così in una nota Mauro D', deputato di Forza Italia.

