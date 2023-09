(Di giovedì 7 settembre 2023), la crescita sarà eccezionale . Entro la fine del 2023350lein circolazione nel mondo, in crescita del 18% rispetto al 2022. Per ilil parco ...

, la crescita sarà eccezionale . Entro la fine del 2023 saranno oltre 350 milioni lein circolazione nel mondo, in crescita del 18% rispetto al 2022. Per il 2027 il parco ......europea che regola il mercato di internet con lo scopo di affrontare le problematichecon ... Infine ci saranno novità anche sul tema dell'- preferenza , in modo tale che le aziende non ...Dalle soluzioni per leal Digital Customer Engagement e advanced analytics, le soluzioni di Reply basate su AWS aiutano i clienti ad affrontare le slide di un settore in rapida ...

Auto connesse, ma "privacy non inclusa". Lo studio internazionale ... Key4biz.it

Mozilla accende un faro sulle auto connesse e sulle (poche) garanzie che produttori dei moderni veicoli fornirebbero ai loro clienti. Troppi dati raccolti, addirittura venduti a soggetti terzi e scars ...Auto connesse, nel 2027 saranno oltre 640 milioni nel mondo. Osservatorio Autopromotec: nei prossimi 5 anni una crescita superiore all’80%.