Aurora Ramazzotti alle nozze vip con Paola Di Benedetto e Sara Daniele | gli outfit super sexy

Quest'ultima ha fatto una confessione , ovvero sentirsi rinata da quando è nato Cesare, il primogenito della figlia. Del resto è ben risaputo che quando la famiglia si allarga con ...Dov'è dunque la verità Riposino pomeridiano, benefici e regole per goderne appieno guarda le foto Leggi anche ›criticata per i 'pisolini' abbracciata al figlio: "Può cadere,...La beauty routine dopo il parto guarda le foto Leggi anche ›: pausa dallo sport a pochi giorni dal parto: "Bisogna riconoscere quando fermarci per farci del bene" › ...

Aurora Ramazzotti e le unghie corte, la foto su Instagram svela il motivo: la passione ereditata da papà Eros leggo.it

Aurora Ramazzotti continuna a mostrare i piccoli progressi del suo Cesare. Mamma premurosa e attenta a tutelare la privacy del suo bambino, così come fecero ...Aurora Ramazzotti tiene aggiornati i suoi fan su tutti i traguardi del piccolo Cesare: nuova conquista Tiene il biberon da solo Aurora Ramazzotti sa essere particolarmente attenta alla privacy del ...