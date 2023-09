(Di giovedì 7 settembre 2023) Lenon sono ancora pronte e così le primedel nuovo anno scolastico per gli alunni delle elementari di via Stoccolma asi svolgeranno in. La Protezione civile ha allestito ...

Lenon sono ancora pronte e così le prime lezioni del nuovo anno scolastico per gli alunni delle ... A oggi poi anche altre scuole primarie risultanocon i disagi che ne conseguono. È ...Oltre 150 istituti chiusi perchéo pericolanti: è allarme in tutto il paese Più di 150 ... Ha aggiunto che sarebbe comunque sicuro per i bambini studiare nellein cui il soffitto è ...Lenon sono ancora pronte e così le prime lezioni del nuovo anno scolastico per gli alunni delle ... A oggi poi anche altre scuole primarie risultanocon i disagi che ne conseguono. È ...

Aule inagibili, a Cagliari le lezioni cominciano in tenda Agenzia ANSA

Le aule non sono ancora pronte e così le prime lezioni del nuovo anno scolastico per gli alunni delle elementari di via Stoccolma a Cagliari si svolgeranno in tenda. La Protezione civile ha allestito ...Il sopralluogo dei tecnici comunali è avvenuto solo pochi giorni fa e a causa di riscontrati problemi di staticità in una parte del fabbricato hanno dovuto dichiarare parte dell’edificio inagibile ...