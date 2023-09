Atto criminale Armi all' uranio impoverito | la Russia minaccia gli Usa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 settembre 2023) La fornitura diall'all'Ucraina è unda parte degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov a margine del seminario «Rafforzare il regime di non proliferazione nucleare» a Bishkek. «Questa non è solo una mossa di escalation, è un riflesso dello scandaloso disprezzo di Washington per le conseguenze ambientali dell'uso di questo tipo di munizioni in una zona di guerra», ha aggiunto, ricordando che in tutto il mondo sono stati pubblicati centinaia di materiali di esperti con le opinioni di ecologisti, medici, chimici sui danni irreparabili che talipossono causare all'ambiente. «Agli americani non importa. È chiaro che a loro non importa chi lo respira lì, dove si depositerà, quali conseguenze porterà per ...