Atalanta | Okoli difende Gasperini | «Fuori dal campo ti lascia vivere»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Caleb, difensore del Frosinone, ha parlato dei metodi di allenamento e gestione diall’Calebha parlato dinella conferenza stampa di presentazione al Frosinone. PAROLE – «Riguardo l’e Maehle penso che ad un certo livello ci sono degli obiettivi importanti. Per me è stato frainteso che il mister fa lavorare tanto i calciatori e pretende tanto da tutti.ma pretende tanto quando si entra nel centro sportivo. Differenze con Di Francesco? Ci sono perché a Bergamo ero abituato con la difesa a tre o a cinque, qui lavoriamo più a quattro. Dal primo giorno mi ha fatto vedere i suoi concetti. Ho già giocato in passato a quattro, sto solo ...

Caleb Okoli ha parlato oggi in conferenza stampa a margine della sua presentazione come nuovo giocatore del Frosinone. Il difensore di proprietà dell'Atalanta, si è soffermato sulla doppia nazionalità

Il difensore dell'Italia U21 e dell'Atalanta Okoli è passato al Frosinone in prestito durante gli ultimi giorni di calcio mercato ..."Sono felice di essere qui. Aspetto i tifosi allo stadio per aiutare tutti insieme la squadra a raggiungere la salvezza". Sono state le prime ...