Atalanta | lista Uefa senza esclusioni grazie alle cessioni dell’ultimo giorno

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nessuna esclusione per l’Europa League e costruzione precisa al millimetro della rosa: l’ha ufficialmente depositato lae ha potuto inserire tutti i giocatori presenti in organico, occupando tutti gli slot a propria disposizione. Ciò è stato possibileai movimenti: se Duvan Zapata fosse rimasto, per intenderci, ci sarebbe stato un escluso, vale a dire El Bilal Touré, che è comunque infortunato fino al 2024 e non prenderà partepartite della prima fase. Insomma, niente tagli e intera rosa a disposizione di Gasperini, sia per il campionato che per l’Europa League. Anche Alexey Miranchuk, per ora rimasto ai margini, è stato inserito nell’elenco dei 26 uomini a disposizione di mister Gasperini. La premessa fondamentale è ...

Chiaro favorito è Messi , tra i sicuri presenti nellaanche Haaland . Per la Serie A, grosse ...Dortmund/Real Madrid) Eduardo Camavinga (Barcellona) Gavi (Barcellona) Rasmus Hojlund (/...Escluso Leonardo Bonucci dalla, che di partite giocate ne ha più del doppio (121), Immobile è ... anche se il centravanti dell'non è stato preso in considerazione per mancanza di ...Azzurri che hanno in cima alladei preferiti Giorgio Scalvini , e sono pronti ad un assalto tra gennaio e giugno. Trattativa tutt'altro che semplice visto che l'lo valuta almeno 35 - ...

Europa e Conference League, le liste Uefa di Roma, Atalanta e ... Sky Sport

L'Atalanta si prepara in vista del match contro la Fiorentina, in programma domenica 17, ma intorno all'allenatore Gian Piero Gasperini è scoppiato un caso. Joakim Maehle, terzino del Wolfsburg ed ex ...Proseguono le sessioni a ranghi ridotti per la prima squadra di Gasperini, senza 11 nazionali e i due aggregati Giovanni Bonfanti e Marco Palestra non sono aggregati né aggregabili alla prima squadra ...