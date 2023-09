...e arti visive con i docenti e gli allievi della scuola di musica The Groove Factory e della scuola diCerondi Udine. Uno spettacolo interamente dedicato all'universo, in onore dell'...Nella meravigliosa isola italiana dell'arcipelago delle Eolie, teatro, musica esi ... Gli eventi, infatti, si terranno senza corrente elettrica e saranno dedicati all'Margherita Hack ...I primi flebili bagliori compaiono sul fondo nero della simulazione, in unadi punti luminosi ... Come spiega Rahul Kannan del Centro didi Harvard e Smithsonian, tra gli autori del ...

Astrofisica, la 'danza delle stelle' nella Via Lattea Adnkronos

Roma, 7 set. (Adnkronos) – La ‘danza delle stelle’ nella Via Lattea fa conquistare alla scienziata italiana Elena Pancino, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, un finanziamento di 2,5 ...Elena Pancino, ricercatrice all’Istituto nazionale di astrofisica, si aggiudica un finanziamento di 2,5 milioni di euro dal Consiglio europeo delle ricerche. Il progetto si chiama StarDance e metterà ...