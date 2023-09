Assalto a Capitol Hill | condannato a 22 anni il capo dei Proud Boys

(Di giovedì 7 settembre 2023) In attesa che Donald Trump sia processato per il suo ruolo nell', la mente dietro una delle giornate piu' nere per gli Stati Uniti e' stata condannata a 22di carcere. "...

In attesa che Donald Trump sia processato per il suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill, la mente dietro una delle giornate piu' nere per gli Stati Uniti e' stata condannata a 22 anni di carcere.Per l’assalto alla sede del Congresso americano del 6 gennaio 2021 sono già state avviate più di 1.100 incriminazioni formali negli Stati Uniti ai danni di sostenitori di Donald Trump. Oltre 300 sono ...