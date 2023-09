Si è tenuto oggi 7 settembre nella cornice deldi Venezia, presso La Villa dell'Hollywood Reporter, la presentazione della serie I ... è LA occasione che stavaper rilanciarsi ad ...Si comincia con "CiCasco". La data è quella di sabato 23 settembre alle 18 alla Libreria ... tra i quali quelli di miglior artista internazionale al San Diego Fringe. Secondo ...'Una Domenica da VIB -Una Ghirlanda di Libri', è l'evento del 17 settembre realizzato da associazione LeGhirlande all'interno deldi UniAbita 'Generazioni - Comunità sostenibili per abitare il futuro' ...

Aspettando il Festival Organistico, concerti l'8 e il 15 settembre L'Eco di Bergamo

BERGAMO. Seconda edizione di «Aspettando il Festival», anticipo del Festival Organistico Internazionale «Città di Bergamo» che inizierà il 22 settembre. Appuntamenti l’8 settembre nella chiesa di San ...Un festival che coinvolge la cittadinanza, per un’idea di teatro nel senso più profondo: a Valdagno, in Veneto, va in scena CrashTest ...