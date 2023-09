Asllani festeggia con l’Albania | buon pari in Repubblica Ceca

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 settembre 2023)resta in scia della, nel match di Praga per le qualificazioni agli Europei. Contitolare, finisce 1-1 per la quinta giornata. PUNTO D’ORO –rimane a -1 dalla, capolista del Gruppo E nelle qualificazioni agli Europei. Per Kristjan, unico giocatore dell’Inter in campo a Praga, sessantanove minuti: parte titolare, poi lo sostituisce Keidi Bare. Sblocca la situazione Vaclav Cerny, al 56?, ma non dura. Dieci minuti più tardi splendido gol di Nedim Bajrami, centrocampista del Sassuolo, e pareggio ospite. Perdici sarà un’altra partita durante questa sosta, domenica alle 20.45 in casa con la Polonia. Inter-News - Ultime notizie e ...