Ascolti tv | ' Sister Act 2' trasmesso da Rai1 vince la serata

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - Il film con Whoopi Goldberg, 'Act 2 – Più svitata che mai',da, ha vinto glidelladi ieri con 2.127.000 telespettatori e il 13,2% di share. Bene gli Europei di Pallavolo maschile che con la partita Germania-Italia su Rai2 hanno totalizzato 1.867.000 telespettatori e l'11,8%. Al terzo posto si classifica Retequattro che con 'Fuori dal coro' ha ottenuto 1.249.000 telespettatori e il 9,9% di share. Canale 5 si è piazzato subito fuori dal podio con la serie 'Beyond Paradise', vista da 218.000 telespettatori pari all'8,.2% di share, mentre Italia 1 con 'Battiti Live – Compilation' ha conquistato 1.075.000 telespettatori e l'8%. Su Rai3 'Speciale Petrolio' ha interessato 698.000 telespettatori con il 4,8% e La7 con 'The Queen – La Regina' ne ...

... bene gli Europei di Pallavolo Maschile che con la partita Germania - Italia su Rai2 Il film con Whoopi Goldberg, 'Act 2 - Più svitata che mai', trasmesso da Rai1, ha vinto glidella ...tv ieri 6 settembre 2023: il film di Rai1 è il programma più visto con 2.1 milioni di spettatori per il 13,2% di share Rai1 si piazza al primo posto neglitv di ieri sera conAct 2 - Più Svitata Che Mai , che ha divertito 2.127.000 spettatori pari al 13.2% di share. Poco dietro la partita Germania - Italia per gli Europei 2023 di ...La prima serata del 6 settembre: vinceAct 2 . I dati dell'access prime time . I dati del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 6 settembre: vinceAct 2. ...

Ascolti tv e dati Auditel 6 settembre: Sister Act davanti a Italia-Germania degli Europei di volley e Vannacci Virgilio Notizie

Nella serata di mercoledì 6 settembre il film 'Sister Act 2 - Più svitata che mai' ha registrato il numero maggiore di ascolti!Pino Insegno, che torna in Rai con Mercante in fiera e L'Eredità, zittisce una volta e per tutte le polemiche esplose negli ultimi mesi Italia 1, NCIS: 1.314.000 spettatori (7,2%); La7, In onda: 1.095 ...