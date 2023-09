Ascolti tv mercoledì 6 settembre | Sister Act 2 | Beyond Paradise | Battiti Live

(Di giovedì 7 settembre 2023)tv2023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2023? Su Rai 1 è andato in ondaAct 2. Su Rai 2 l’Europeo di volley. Su Rai 3 Petrolio. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5. Su Italia 1compilation. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv2023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ...

Nella puntata di oggi di Estate in diretta ,6 settembre, sono stati affrontati molti casi di cronaca nera tra cui le tantissime ... Estate in diretta sfida Pomeriggio Cinque: gli...Gli Azzurri in campo6 settembre alle ore 21.15 con diretta su RAI2 e Sky Sport 1, Sky Sport Arena e NOW TV ...arma in più degli azzurri in questo europeo così come sal gono anche gli...... poi perché si dovrebbe svolgere nella mattinata di6 settembre un incontro fra lo stesso ... è così importante che il mondola vera storia dell'Ucraina, anche della Russia, dell'...