Arsenal | Pepé fuori dai progetti | ma dice no all'Arabia

Come riporta Nicolò Schira , "Affare fatto e confermato! Nicolas Pepe al Besiktas dall'". CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...Commenta per primo Nicolas Pepe riparte dalla Turchia: il giocatore di proprietà dell'sostiene oggi le visite mediche prima di firmare il contratto con il Besiktas .Commenta per primo Secondo quanto riportato dal Daily Mail , l'sta pensando di rescindere anticipamente il contratto con Nicolas Pepe.

Arsenal, nuovo scenario per Pépé | Mercato Calciomercato.com