Arresto per i minori | Daspo urbano e stretta sui siti porno | cosa c’è nel decreto criminalità minorile

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 settembre 2023)per idai 14 anni in su per reati come spaccio di stupefacenti e violenza a pubblico ufficiale.e stop ai cellulari. E unasull’accesso aigrafici per i minorenni. Queste sono le misure sul tavolo del governo Meloni per ille che il consiglio dei ministri approverà oggi. A cui si aggiunge il carcere per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell’obbligo. Nel testo definitivo però alcune misure potrebbero alla fine saltare. Perché difficili da attuare. Mentre per il Parco Verde di Caivano il governo mette a punto un piano da 30 milioni di euro, dalle scuole allo sport, affidandolo ad un commissario straordinario. Ancora in ballo la ...