Arrampicata sportiva | il 15 settembre a Roma la qualifica olimpica continentale nello speed

(Di giovedì 7 settembre 2023) Si avvicina l’eventono dieuropea dell’, specialità. Si parte venerdì 15, nel complesso sportivo del parco del Foro Italico per quella che è la prima di 5 qualifiche continentali organizzate da IFSC in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo le sedute di allenamento e la riunione tecnica di giovedì, le gare inizieranno come detto venerdì con lezioni a partire dalle ore 14.00. Le finali con i migliori 16 atleti maschili e femminili si disputeranno la sera a partire dalle ore 20.00. Alle ore 21,15 le premiazioni. “Siamo felici per due motivi di ospitare l’– ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezza– Sport e Salute ...

Da Roma a Parigi a caccia di un posto ai Giochi. Il 15 settembre alla Grand Stand Arena del complesso sportivo del Foro Italico si svolgerà la qualifica olimpica continentale europea di arrampicata ...Ora si corre, Parigi 2024 si avvicina: manca meno di un anno e i pass azzurri sono già cinquanta. Adesso sta arrivando anche il canottaggio del presidentissimo Giuseppe Abbagnale, due titoli olimpici, ...