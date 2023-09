Arrampicata | A Roma la qualifica europea verso Parigi 2024

(Di giovedì 7 settembre 2023) Appuntamento per il 15 settembre alla Grand Stand Arena del Foro Italicodiventa Capitaledell'. Nella Città Eterna, infatti, andrà in scena il prossimo 15 settembre, alla Grand Stand Arena del complesso sportivo del Foro Italico, laolimpica continentale eur

'Siamo felici per due motivi di ospitare l'- ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma - Sport e Salute gestisce il parco del Foro Italico che può diventare un punto di ...Alle ore 21 in PiazzaPastellesse Sound Group e in Piazza Vittorio Veneto Ascarimè e a seguire ... alla Chiesa Madre 'San Nicola di Bari', al Museo Etnografico, vie Ferrate ed, Vetta ...Al Parco Gioia l'area verrà dotata di due altalene, struttura di, dondolo, una torretta ... Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti dicapitale.

Arrampicata verso i Giochi, a Roma la qualifica olimpica europea Agenzia ANSA

Da Roma a Parigi a caccia di un posto ai Giochi. Il 15 settembre alla Grand Stand Arena del complesso sportivo del Foro Italico si svolgerà la qualifica olimpica continentale europea di arrampicata ...Ora si corre, Parigi 2024 si avvicina: manca meno di un anno e i pass azzurri sono già cinquanta. Adesso sta arrivando anche il canottaggio del presidentissimo Giuseppe Abbagnale, due titoli olimpici, ...