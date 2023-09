ARPAC | incendio Pastorano del 3 settembre | risultati diossine e altri inquinanti

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 7 settembre 2023) Napoli. Sono disponibili irelativi al primo ciclo di campionamento, eseguito nell’arco di circa 24 ore nei giorni 4-5, per la ricerca die furani dispersi in atmosfera, in relazione all’divampato lo scorso 3nell’area industriale di(Caserta). L’ha interessato un impianto di gestione di rifiuti non pericolosi, coinvolgendo rifiuti in plastica e gomma e rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti stessi. Attesa la sensibile intensità del vento presente all’atto dell’intervento dei tecnici, sono stati installati due campionatori ad alto volume, posti a circa 200 metri dal sito dell’, rispettivamente nella direzione prevalente del vento ...